"إعلاميون من أجل الحرية" تدين قرار الاحتلال تجديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة

وطن: - أدانت مبادرة "إعلاميون من أجل الحرية" قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجديد منع تلفزيون فلسطين من التغطية الإعلامية في القدس المحتلة.

وأضافت، في بيان لها، أن هذا الإجراء التعسفي لا يمكن فصله عن المسار الذي يهدف لتكريس أمر واقع في القدس، خاصة أنه يترافق مع سلسلة من إجراءات التضييق على الإعلام وآخرها الاعتداء على مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري.

وأكدت أن تقييد "إسرائيل" لحرية العمل الإعلامي في القدس هو خرق فاضح للقوانين الدولية، داعية الجهات الدولية المعنية إلى تكثيف الضغوط، لإتاحة الفرصة أمام جميع وسائل الإعلام، كي تعمل بحرية في المناطق الفلسطينية المحتلة كافة.