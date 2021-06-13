حماس تدعو ليوم غضب ونفير عام نحو الأقصى الثلاثاء

وطن: دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القدس المحتلة، المقدسيين إلى النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى وفي شوارع البلدة القديمة، من أجل التصدي للمستوطنين.

وقال الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة: "ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للاحتلال الإسرائيلي".

ووجه رسالة لأهل القدس الصامدين قائلًا: "أهلنا الصامدين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يا من ألهمتم شعوب الأرض كيف يكون العناد والثبات والتصدي للمحتل لمنعه من فرض إرادته وتغيير معالم القدس هويةً وشكلًا، أروا الله وشعبكم منكم ما أبدعتم فيه، وكونوا خير سيف للقدس والأقصى".

وأضاف: "ها هو الاحتلال البغيض يطلق العنان من جديد لقطعانه الضالة لتدنيس أزقّة وحواري القدس العتيقة، ورفع أعلام كيانهم الزائل، في خطوة لا تنبع من أي ثقة وقوة، وما دافعه فيها إلا فشله وانكفاؤه".

وكانت شرطة الاحتلال صادقت الجمعة، على إقامة "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة من القدس وبخط سير متفق عليه مع المنظمين من الأحزاب اليمينية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن الشرطة وافقت على السماح بإجراء المسيرة الثلاثاء القادم، حيث ستطوف شوارع البلدة القديمة من القدس وصولًا الى حائط البراق عبر حي "النصارى" وحي "اليهود" وليس عبر الحي الإسلامي.