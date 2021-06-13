هدم مضارب وخيم لعرب الكعابنة شرق رام الله

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة خيام سكنية في التجمع البدوي لعرب الكعابنة قرب قرية الطيبة شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت التجمع، وهدمت خيام المواطنين واستولت على ممتلكاتهم كافة وهي تعود لعائلتي عبد الحفيظ كعابنة ونجله إبراهيم، وتؤوي 15 فردا.

وتعمل سلطات الاحتلال بشكل متكرر على تنفيذ عمليات هدم في تلك المنطقة ضمن مخطط احتلالي كبير لإخلاء كافة التجمعات البدوية الواقعة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا.