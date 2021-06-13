جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على ثلاثة عمال جنوب غرب جنين

وطن: اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بالضرب المبرح على ثلاثة عمال بالقرب من حاجز عسكري جنوب غرب جنين.

ونكل جنود الاحتلال بالعمال معاذ بني شمسي، وآدم حمد عديلي، وإسلام أنس خضر، وجميعهم من قرية بيتا في محافظة نابلس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح أثناء توجههم للعمل في الداخل المحتل قرب إحدى الفتحات في جدار الضم والتوسع العنصري بالقرب من حاجز عسكري برطعة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.