هنية يستعد لزيارة لبنان وإيران لعقد لقاءات مع المسؤولين

وطن: ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، يستعد لزيارة كل من لبنان وإيران، بهدف عقد لقاءات مع المسؤولين في البلدين، وقادة الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن هنية من المقرر أن يعقد لقاءات مع المسؤولين في الدولتين، ومع قادة الفصائل الفلسطينية وقيادة حزب الله"، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن يلتقي هنية المرشد الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى الرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومسؤولين كبار في الدولة والحرس الثوري.

وأفادت بأن هنية يسعى للاجتماع في لبنان بالرؤساء الثلاثة وقيادات لبنانية بارزة، إلى جانب اجتماعه المرتقب مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.