صور | مظاهرة مؤيدة لفلسطين في لندن بالتزامن مع قمة السبع

وطن: شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مظاهرة حاشدة دعما للشعب الفلسطيني، بالتزامن مع استضافة البلاد لقمة مجموعة السبع.

وتصادف الفعالية الكبيرة اليوم العالمي للعدالة، الموافق 12 حزيران/ يونيو من كل عام.

واحتشد الآلاف أمام مقر الحكومة ورددوا هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني، ومنددة بجرائم الاحتلال، وذلك بمشاركة النائب جريمي كوربن الزعيم السابق لحزب العمال.

واستعرض الناشطون أسماء وصور العشرات من الأطفال الذين استشهدوا في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وشكلت المطالبة بمقاطعة الاحتلال عنوانا رئيسيا للمظاهرة.

ودعت للمظاهرة عدة منظمات أبرزها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وحملة التضامن البريطانية مع فلسطين ومنظمة أوقفوا الحرب والرابطة الإسلامية في بريطانيا ومنظمة أوقفوا التسليح النووي ومنظمة أصدقاء الأقصى.

وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة لفلسطين ورفض مساعي حكومة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وسلوان وحي البستان في القدس.

(عربي 21)