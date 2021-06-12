تفاصيل تُكشف لأول مرة عن عملية "زعترة" التي نفذها الأسير منتصر الشلبي

وطن: نشر الإعلام العبري، التفاصيل الكاملة لعملية زعترة التي نفذها الأسير منتصر شلبي قبل أكثر من شهر على حاجز "زعترة" جنوبي نابلس وقتل فيها مستوطن وأصيب آخران.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد قدمت نيابة الاحتلال، لائحة اتهام بحق شلبي تنسب له فيها تهم التسبب بالقتل العمد لأحد المستوطنين، بالإضافة لبندي اتهام بمحاولة التسبب بالقتل العمد لاثنين اخرين.

وفي التفاصيل ذكرت الصحيفة أن الأسير شلبي تدرب على مسدس يمتلكه قبل تنفيذ العملية بشهر وحاول مرتين تنفيذها وأعد وصيته، وفي يوم تنفيذ العملية أرسل زوجته وأولاده الى منزل عائلتها وأخذ مسدسه وعشرات الطلقات النارية وخرج من المنزل.

في حين خبئ الأسير شلبي المسدس داخل سجادة صلاة على المقعد المحاذي للسائق وعندما وصل الحاجز المذكور استل مسدسه وصاح "الله أكبر" وأطلق وابلاً من الرصاص باتجاه مجموعة من المستوطنين في المكان فقتل أحدهم وأصاب اثنان آخران.

وبينت لائحة الاتهام ان الأسير لم يتوقف عن إطلاق النار إلا بعد انفجار ماسورة المسدس الذي كان يحمله وترك المكان إلا انه أصيب بنيران جنود الاحتلال خلال انسحابه.

وفيما بعد اختبئ لدى رفاقه في بلدة عقربا جنوب نابلس، وبعدها انتقل إلى مزرعة على أطراف القرية. وقبل اعتقاله بفترة قصيرة سافر إلى رام الله وقام بحلاقة شعره وصبغه واشترى شريحة هاتف جديدة واشترى مضاداً حيوياً ليعالج نفسه من الإصابة التي تعرض لها في العملية.

وذكرت الصحيفة أن الأسير شلبي اعتقل في النهاية في منزل احد رفاقه في بلدة سلواد شمالي رام الله.