القبض على مطلوب فار من وجه العدالة منذ 6 سنوات في بيت لحم

وطن: قبضت الشرطه اليوم وبإسناد من قوات الأمن الوطني على شخص مطلوب بقضية سرقه، وهو فار من وجه العدالة منذ 6 سنوات في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطه أن مركز شرطة العبيدية وبإسناد من قوات الأمن الوطني وأثناء عملهم اليومي على الحاجز الأمني المقام على مدخل البلدة تمكنوا من إلقاء القبض على شخص مطلوب بقضية سرقه وهو من سكان محافظة اريحا وفار من وجه العداله منذ 6 سنوات.

وأكدت انه تم إحضار الشخص المقبوض عليه لمديرية الشرطه تمهيدا لتحويله لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونيه بحقه أصولا.