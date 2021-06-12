روسيا تختبر بخاخاً للأنف به لقاح "سبوتنيك V" للأطفال

وطن: أعلن عالم روسي اليوم السبت أن بلاده اختبرت بخاخاً للأنف يحتوي على لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، ويناسب الأطفال بين سن 8 و12 عاماً، مضيفاً أنها تعتزم إطلاق المنتج الجديد في أيلول/سبتمبر.

وأكد رئيس معهد "جماليا" الذي طور اللقاح الروسي، وقائد هذه الدراسة، ألكسندر غينتسبرج أن بخاخ الأطفال يستخدم اللقاح نفسه "فقط بدلاً من الإبرة، يوضع بخاخ".

ونُقل عن غينتسبرج قوله خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، إنه "من المتوقع أن تصبح الجرعة المخصصة للأطفال جاهزة للتوزيع بحلول 15 أيلول/سبتمبر"، مضيفاً أن المجموعة البحثية اختبرت اللقاح على أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً "ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم".

والشهر الماضي، وقّع صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اتفاقية لإمدادها بـ 220 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا"، من أجل تطعيم 110 ملايين شخص، الأمر الذي سيصبح ممكناً بعد موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاح.

(الميادين)