عورتاني يواصل لقاءاته مع المشرفين التربويين ويناقش معهم محاور حيوية

وطن: التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، مع مشرفي المرحلة الأساسية والاجتماعيات والتربية الرياضية والفنية والريادة والأعمال من المحافظات الشمالية؛ لمناقشة قضايا ومحاور حيوية تتعلق بالتطوير التربوي وعلاقته بالإشراف، والخطوات القادمة بالتزامن مع اختتام العام الدراسي.

وحضر اللقاء؛ الذي عُقد في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أ. أيوب عليان، ومدير عام مكتب الوزير د. أحمد عمار، ومدير عام المعهد الوطني د. صوفيا الريماوي.

وجدد عورتاني تأكيده على أهمية هذه اللقاءات التي تندرج في إطار التفاعل والحوار التربوي الوازن بين القيادة التربوية والكوادر التعليمية، متحدثاً عن بعض الرؤى لتطوير المناهج ومنظومة الثانوية العامة وضبط جودة التعليم، والتركيز على دور الميدان التربوي وتدعيمه؛ كونه المحرك الرئيس والمسؤول عن تطبيق سياسات الوزارة وبرامجها.

واستمع الوزير لمداخلات واستفسارات المشرفين، مثمناً جهودهم وكل ما يقومون به من أجل تطوير العملية التعليمية التعلمية ومواكبة المستجدات الراهنة على صعيد الإشراف التربوي.

بدوره، تحدث عليان عن دور الإشراف في تحسين عمليتي التعليم والتعلم؛ خاصة مشرفي المرحلة التي تعد مرتكزاً في عملية الإشراف، بالإضافة إلى المسؤوليات التي يتحملها المشرف، فيما أكدت الريماوي في كلمتها الترحيبية أهمية مثل هذه اللقاءات التي تنظم في المعهد الوطني؛ سيما وأنها تعزز نهج التواصل الحقيقي بين الوزارة والعاملين في الميدان التربوي.