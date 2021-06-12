بيان توضيحي من سلطة الأراضي حول ترقية أحد موظفيها بموجب "استثناء"

وطن: أصدرت سلطة الأراضي بيانا توضيحيا، حول ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ترقية موظف لديها بموجب "استثناء" خاص.

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها، وصل وطن اليوم السبت، إن ترقية الموظف ماهر موسى كانت بموجب "استثناء" صادر بتاريخ 10/3/2019، من رئس الوزراء في حينه الدكتور رامي الحمدالله ، وكان سبب هذه الترقية حادث تعرض له الموظف من جيب عسكري اسرائيلي اثناء عمله كمفتش على أملاك الدولة وأراضيها من الاعتداءات.

ونفت سلطة الأراضي ربط هذه الترقية بما تم تناقله على منصات التواصل الاجتماعي عن بعض الموظفين الذين يشغلون مناصب في مجلس الوزراء الحالي.

فيما يلي نص البيان: