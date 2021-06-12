الجهاد الإسلامي: عقدنا اجتماعا "إيجابيا" مع رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

وطن: قال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، وعضو مكتبها السياسي، الدكتور محمد الهندي، إن وفد الحركة برئاسة الأمين العام الأخ زياد النخالة، عقد اليوم السبت اجتماعا مطولاً مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل بحضور طاقم الملف الفلسطيني.

وأكد الهندي في تصريح صحفي أن اللقاء كان إيجابياً وصريحاً وجرى خلاله استعراض كافة الملفات وفي مقدمتها الوحدة الفلسطينية وملف الإعمار وتطورات الوضع السياسي.

وأوضح أن المجتمعين توافقوا على استمرار الاتصالات واللقاءات وتذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية، "التي أكدنا على ضرورة إنجازها وفق أسس صحيحة وواضحة".