عائلة المحتسب تناشد الرئيس والأجهزة الأمنية برد الظلم عن ابنها حسن بعد تعرضه لإطلاق النار في طولكرم

وطن: ناشدت عائلة المحتسب في الخليل، الرئيس محمود عباس بالتدخل لتطبيق العدالة ورد الظلم عن ابنها حسن حافظ المحتسب الذي تعرض لإطلاق نار خلال عمله بأرض اشتراها في محافظة طولكرم.

كما ناشدت العائلة، الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها واعتقال مطلقي النار على ابنها حسن.

وحول تفاصيل الحادثة، أوضحت العائلة في مناشدة وصلت وطن، اليوم السبت، أن أبنها اشترى مساحة أرض (200) دونم بهدف الاستثمار في قرية الكور بمحافظة طولكرم بدون منازعة من احد، لكنه تفاجأ عندما بدأ العمل بها بأن مجهولين حضروا للمكان وبدأوا بإطلاق النار على الآليات التي تعمل في الأرض مما أدى لإعطابها.

وبيّنت العائلة أنها تقدمت بشكوى لدى الأجهزة الأمنية، لكن لم يتم اعتقال أي أحد حتى اللحظة.

فيما يلي نص المناشدة:

مناشدة الى اهلنا وعزوتنا الاحرار الشرفاء في مدينة الخليل خاصة وجبل الخليل عامة ولكل غيور على هذه الارض المباركة

من منطلق شعورنا بالمسؤولية من وجودنا الوطني في هذه الدولة وحيث ان الامن و النظام العامين من اسس السير قدما نحو دولة مستقلة كاملة السيادة على ارضنا المقدسة وحيث انكم كنتم دائما تؤكدون ان الامن جزء من النظام القانوني و السياسي لخططكم البناءة في ادارة البلاد .

ان ابننا المواطن حسن حافظ المحتسب من محافظة الخليل و سكانها يعمل مستثمرا و تاجرا في منطقة شمال فلسطين، وبتاريخ 15/4/2021 اشترى قطعة ارض رقم (22) حوض 15 التي تقع بموقع حديقة هاشم وواد يعقوب في قرية الكور بمحافظة طولكرم بدون منازعة من احد بمساحة اجمالية تبلغ (200) دونم لغايات الاستثمار فيها .

وعليه باشر في تسوية الارض قبل حوالي اسبوعين من الان وقام تمهيدا لذلك بإنزال المعدات الثقيلة لمباشرة العمل بها- مع التأكيد على عدم ابداء أي معارضة من احد، فجر يوم الجمعة 28-5-2021 و بدون أي سابق انذار تم ترهيبه و التوغل القسري في ارضه من قبل فئة مأجورة وخارجة عن الصف الوطني من خفافيش الظلام الذين يطبقون اجندات الاحتلال واعوانهم و قاموا بإطلاق النار ليلا بكثافة على المعدات الثقيلة التي كانت مركونة في ارضه بأكثر من ٥٠٠ رصاصة ام ١٦ وبشكل عشوائي, مما ادى الى إعطاب جرافة والحاق اضرار مادية بحفارين و معدات اخرى بهذه الممتلكات.

وان الاعتداء الواقع عليه مجرم وغير مشروع ولا يستند الى أي سبب وجيه ويعتبر تهديد لكل فلسطيني على هذه الأرض، واي شخص يعترض على الاعمال الجارية في الارض عليه التوجه الى المحاكم وفق القوانين الفلسطينية و ليس الاعتداء باستخدام الاسلحة والتخريب للمعدات والآلات.

وعليه قام ابننا بالتوجه وابلاغ الجهات المختصة للبحث عن الجناة وإلقاء القبض عليهم تمهيدا لمحاسبتهم ووقف التهديد الذي يحيط بحياته وماله، الا انه و لغاية خط هذه المناشدة لم يتم المثابرة على القاء القبض على أي منهم وهناك تقاعس واضح وملموس، خصوصا انه تنامى لمسامعنا انهم من اصحاب النفوذ ويعملون بغطاء لجهاز امني معروف، وان هدفهم هو منعه من الاستثمار في ارضه، و هذا ما حصل فعلا وعليه قام ابننا بسحب المعدات وإخلاء الارض خوفا على حياته وحياة العاملين معه من تلك الافعال التي لا يقبلها اي حر وشريف وفي دولة تعتبر دولة قانون، ولنعطي الجهات المختصة وقتها لجلب المجرمين.



وبعدها مباشرة قام بمناشدة سيادة الرئيس محمود عباس / ابو مازن حفظه الله ورعاه في الجريدة بتاريخ ٧-٦-٢٠٢١.

وعليه وبعد كل هذا لم يكن هناك اي تحرك من اي جهاز امني للقبض على الجناة التي ما زالوا يتحركون بكل حرية ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي ولم ترد لابننا اي حق من حقوقه ولا رد الظلم عنه ، فأننا نقول للقاصي والداني ان حق ابننا حسن المحتسب لن يذهب هدرا، واننا نؤكد للجميع انه لن يرهبنا اي غطاء امني او عشائري لأي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة البشعة من تحريض ومشاركة بشكل مباشر او غير مباشر حيث نملك من المعلومات ما يكفي للعمل الذي تم. واننا نطالب المؤسسة الامنية بالقيام بواجباتها تجاه ما حدث لابننا سريعا لنبقى دولة امنة تحت سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي، وحتى لا نضطر لأخذ حقنا بأيدينا حيث اننا لن نعجز عن رد الصاع صاعين واخذ حقنا بالقوة من الفاعلين ومن يقف خلفهم، لان العقاب سيكون من جنس العمل وما عاش ان يضام ابن الخليل ويسكت عن حقه.



اخوتكم عائلة المحتسب