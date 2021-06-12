رئيس سلطة المياه: نهدف إلى الاستفادة من المبادرات الشبابية وتوجيهها للتميز في القطاعات الخدماتية

وطن: أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم أهمية دعم المبادرات الشبابية التي تعزز التوعية والمشاركة المجتمعية، خاصة للشباب من مختلف الفئات لتنشيط دورهم في ابتكار وسائل إبداعية داعمة تساهم في فتح آفاق جديدة للعمل في القطاعات المختلفة ولا سيما الخدماتية.

جاء ذلك خلال لقائه نخبة من الشباب ضمن مبادرة حلقات شبابية التي تنفذها المجالس الشبابية بالشراكة مع نادي الاعلام الاجتماعي.

وأوضح غنيم أن سلطة المياه فتحت المجال أمام هذه القدرات من خلال تشكيل لجنة شبابية دعمتها للانخراط في هذا القطاع الحيوي، الذي يواجه تحديات كبيرة تقابلها انجازات كبيرة ليكونوا نواة لقيادات مستقبلية تساهم في ابتكار الحلول للتخفيف من المعاناة.

وقال إن الأوضاع التي يعيشها المواطنون في غزة وما يشهدونه من تدمير لكافة جوانب الحياة يجب أن يكون حافزا لهم للعمل الدؤوب والمساند للنهوض والعمل والابتكار والتميز، وإبراز هذا الواقع بمختلف الوسائل.

وتحدث غنيم مع الشباب عن قطاع المياه وما يواجهه من تحديات، حيث لحقت به أضرار كبيرة مباشرة نتيجة استهداف المرافق والطرق والبنية التحتية؛ ما أصاب الخطوط والشبكات في أكثر من منطقة بشكل مباشر، وحرم نحو نصف سكان غزة من الحصول على المياه خلال فترة العدوان، كما توقفت محطات تحلية مياه البحر، وعدد كبير من الآبار والمضخات عن العمل نتيجة الانقطاع الكبير في التيار الكهربي.

وأضاف: "نحن اليوم ومن خلال عملنا المتواصل نشهد مدى التقدم في عمليات الإصلاح والصيانة والمتابعة مع الطواقم الفنية العاملة على الأرض دون توقف في سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل والبلديات على امتداد القطاع لإعادة الأمور إلى نصابها، وقد حققنا إصلاحات عاجلة لتمكين مقدمي الخدمات من استمرارية توصيل المياه والتعامل مع مياه الصرف الصحي.