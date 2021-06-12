الشرطة تضبط قطع اثرية و اوراق نقدية قديمة في طوباس

وطن: ضبطت الشرطة 195 قطعة يعتقد انها اثرية وأوراق نقدية مختلفة اليوم السبت في طوباس.

وذكرت ادارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة ان فرع شرطة السياحة والآثار في طوباس ,بعد ورود معلومات حول وجود شخص بحوزته قطع يعتقد انها اثرية، تم عمل حاجز و القبض عليه وضبط بحوزته حقيبة بداخلها قطع يعتقد انها اثرية عددها 195 قطعة مختلفة من قطع حجرية وقطع معدنية وعملة ورقية وأختام معدنية ومجموعة طوابع حيث تم عرض المضبوطات على دائرة الاثار من اجل فحصها .

وتم التحفظ على المشتبه به من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه حسب الاصول.