محدث.. شهيد و 110 إصابات إثر مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة بيتا

وطن: ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 110 إصابات خلال مواجهات الجمعة مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت الجمعية في بيان، إن من بين الإصابات 11 اصابة بالرصاص الحي، و16 اصابة بالمطاط، و 62 اصابة بالغاز المسيل للدموع، و20 نتيجة السقوط أو التعرض للضرب.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الفتى محمد حمايل خلال المواجهات المستمرة منذ أسابيع في جبل صبيح ببلدة بيتا، والذي تحاول سلطات الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية فيه.