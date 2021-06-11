الصحة تسجيل 4 حالات وفاة و210 إصابة بفايروس كورونا في غزة والضفة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 6، نابلس 10، طولكرم 1، الخليل 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 191".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 15، نابلس 6، طولكرم 8، الخليل 5، رام الله والبيرة 7، طوباس 1، قطاع غزة 100".

وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 14 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 24 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 407,864 بينهم 249,039 تلقوا الجرعتين من اللقاح.