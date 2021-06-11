شرطة الاحتلال تسمح بمسيرة الاعلام في ساحة باب العامود

رام الله - وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان شرطة الاحتلال اتفقت مع المستوطنين على إقامة "مسيرة الأعلام" الاستفزازية يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية بأن الاتفاق يقوم على انطلاق المسيرة الاستفزازية من ساحة باب العامود ثم الانتقال إلى باب الخليل وصولاً إلى ساحة البراق.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن المسيرة ستمر من أطراف الحي الاسلامي بالقدس ويتخللها طقوس ورقصات.

وكانت فصائل المقاومة في غزة قد حذرت من مغبة اجراء المسيرة، وهددت بالرد على ذلك.