غزة: 4 وفيات وتسجيل 191 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات، و191 اصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1046 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة إلى تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 106402 حالة.

وأضافت "اجمالي تراكم المصابين 111670 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 4231 حالة، واجمالي الوفيات 1037 حالة وفاة".

وأوضحت الصحة في موجز تقريرها اليومي للحالة الوبائية بالقطاع، أنّ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 51 حالة.

وبشأن التطعيمات، قالت الصحة إن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، في حين أن إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 46515 شخص