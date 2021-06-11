إدارة بايدن تحذر الاحتلال: استفزازات اليمين في القدس قد تعيد التصعيد مع غزة

وطن: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن أرسلت رسائل إلى "إسرائيل" تحثها على تجنب الإجراءات التي من شأنها إشعال الوضع في القدس.

ولفتت الصحيفة، أن إدارة بايدن نقلت رسائل إلى وزير الحرب بيني غانتس، عبرت فيها عن قلقها الشديد من احتمالية تجدد التوتر، على إثر تحركات المستوطنين، وما وصفته "استفزازات اليمين المتطرف" في القدس، ما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في باقي المناطق، وحتى استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وحذرت إدارة بايدن من أن مسيرة الأعلام التي كان من المقرر تنظيمها في القدس يوم الثلاثاء المقبل، قد تؤدي إلى إشعال المواجهة، وتدفع لجولة أخرى من القتال في قطاع غزة.

وكان من المفترض أن تبدأ مسيرة ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" يوم الخميس، لكن شرطة الاحتلال أمرت بتأجيل الحدث، خشية أن يؤدي ذلك إلى استفزاز الفلسطينيين.

وقالت يديعوت؛ إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كلف مفوض الشرطة يعقوب شبتاي بتوفير طرق بديلة، حتى يمكن المضي قدما في المسيرة، وذلك خلال مشاورات جرت الاثنين الماضي.

وصوت وزراء حكومة الاحتلال بالسماح بمسيرة اليمين المتطرف في البلدة القديمة بالقدس الثلاثاء المقبل، مع تحديد مسار جديد بين منظمي المسيرة والشرطة.

في غضون ذلك، تجمع العشرات من المستوطنين بالقرب من باب العامود في القدس مساء الخميس؛ للاحتجاج على قرار تأجيل المسيرة التي كان من المقرر أن تغادر من ذلك الموقع إلى الحرم القدسي.

وانضم عضو الكنيست عن الحزب الديني الصهيوني إيتمار بن غفير إلى المتظاهرين، وانتقد الشرطة "لاستسلامها لحماس"، وأعلن أنه "لن يتنازل" عن القدس والبلدة القديمة.

عربي 21