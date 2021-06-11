هنية والنخالة يؤكدان على وحدة المقاومة في الميدان وفي السياسة

وطن: بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، الخميس، التطورات السياسية وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدين من الحركتين، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب بيان صادر عن "حماس".

ووفقا للبيان، جرى بحث "سبل تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الحقيقية وتفعيل عناصر القوة الفلسطينية".

وشددا على ضرورة "وحدة المقاومة في الفعل وفي ميدان السياسة، والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول الفعل النضالي والجهادي، ومواجهة التحديات معا بصف موحد وبمواقف ثابتة".

وعلى صعيد متصل، انتهى في وقت سابق من اليوم لقاء بين وفدي "فتح" و"حماس" في القاهرة وسيعود الوفدان للتشاور مع قيادة الحركتين حول ترتيب المجريات القادمة خاصة الشراكة الوطنية.