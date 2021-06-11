وطن الأخبار عربي دولي

ترامب لبايدن: لا تغف خلال اجتماعك مع بوتين وانقل له تحياتي الحارة

11.06.2021 09:41 AM
ترامب لبايدن: لا تغف خلال اجتماعك مع بوتين وانقل له تحياتي الحارة

وطن:  تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التوفيق لخلفه جو بايدن خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في بيان: "حظا سعيدا لبايدن في التعامل مع الرئيس بوتين. لا تغف أثناء الاجتماع، وأرجو أن تنقل له أحر تحياتي!".

وكان ترامب قد أطلق على بايدن " جو النعسان".

وسيلتقي بوتين وبايدن في 16 يونيو، في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير