مشاهد تنشر لأول مرة لاعتداء الاحتلال على الأسرى في سجن النقب

رام الله - وطن: نشرت وسائل إعلام عبرية الخميس، مقطع فيديو يُعرض لأول مرة، يوثق اعتداءات الاحتلال الوحشية ضد عشرات الأسرى الفلسطينيين، وهم مقيدون في سجن النقب.

وأوضح نادي الأسير ، أن الفيديو يوثق الاقتحام الهمجي الذي نفذته قوات القمع التابعة للاحتلال، بحق الأسرى في سجن النقب، وذلك في تاريخ 24 آذار/ مارس 2019، والذي يعتبر الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات، وأصيب فيه العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن هذه الوقائع لم يحاسب أي من المعتدين فيها وأغلقت القضية، لافتة إلى أن 55 معتقلا فلسطينيا تعرضوا للضرب بالهراوات من قبل 10 حراس إسرائيليين على الأقل، وذلك بعد طعن اثنين منهم.

وتابعت الصحيفة: "تركوا الأسرى مكبلين بالأصفاد على الأرض ساعات، ومنذ ذلك الحين ترقّى قائد سجن النقب إلى قائد منطقة في مصلحة السجون الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه تم توثيق ضرب ما لا يقل عن 10 حراس للسجناء، لكن وحدة تحقيق الشرطة 433 استجوبت 4 منهم فقط، قبل أن يتقرر إغلاق التحقيق، وكانت الذريعة "مجرم مجهول".