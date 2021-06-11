الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة، طالت 6 مواطنيين من جنين وبيت لحم.

جنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، شابين من قرية مركة جنوب مدينة جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد علي موسى، وعلي محمد موسى، وذلك أثناء مرورهما عن حاجز عسكري طيار، بالقرب من قرية الزاوية جنوب جنين.

بيت لحم

واعتقلت قوات الاحتلال اربعة مواطنين، من بلدة جناتا شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: موسى احمد العروج، وموسى راجي العروج، وعبد الرحمن رائد العروج، وساهر حسن العروج، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.