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إقتصاد وأعمال
مشاهد تنشر لأول مرة لاعتداء الاحتلال على الأسرى في سجن النقب
هنية والنخالة يؤكدان على وحدة المقاومة في الميدان وفي السياسة
سلطات الاحتلال تطلب من مصر منع دخول الإسمنت ومواد البناء إلى غزة
نابلس: مواجهات مع الاحتلال خلال فعاليات "الإرباك الليلي" على جبل صبيح
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
الطقس: أجواء صافية وحارة نسبياً
أسعار صرف العملات
تعرض للاعتداء والشبح مؤخرا .. عائلة الأسير الغضنفر أبو عطوان لوطن: مخابرات الاحتلال ترفض التعاطي مع ملف الغضنفر ومحكمة الاحتلال العليا رفضت الاستئناف بإلغاء الإداري.
سياسيون لوطن : الاحتلال لن ينجح في إبقاء الدم الفلسطيني وقودًا للحكومات اليمينية المتطرفة
الاتحاد الأوروبي لوطن: سنواصل دعم المزارعين الفلسطينيين سياسيا وماليا والاستثمار في الزراعة
رفضاً لقرار الاحتلال بإغلاقها.. إعتصامٌ احتجاجيٌ أمام مقر اتحاد لجان العمل الصحي
برامج (يونيدو) في فلسطين..ومضات تضيء مسار الصناعة الفلسطينية
رئيس لجنة أهالي أسرى القدس يطالب عبر وطن بزيادة أعداد المحامين الذين يتابعون ملفات الأسرى المقدسين
"أمان" يطالب عبر وطن بضرورة الالتزام بما نص عليه قانون السلك الدبلوماسي، وإنشاء لجنة جودة الحكم في القطاع العام
عالم فلك لا يستبعد بداية عصر جليدي جديد
المؤرخ الاسرائيلي بيني موريس: يمكن إعادة مقتنيات الفلسطينيين المنهوبة لكن سرقة ديارهم هي أخطر ما فعلته "إسرائيل"
ترامب لبايدن: لا تغف خلال اجتماعك مع بوتين وانقل له تحياتي الحارة
البرازيل: أكثر من 2500 وفاة بكورونا في يوم واحد
تسريب مليارات كلمات المرور عبر الإنترنت..
مصر تسجل أقل حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا منذ 4 أبريل
أسعار صرف العملات
11.06.2021
07:17 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات اليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.24
الدينار:4.57
اليورو:3.95
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