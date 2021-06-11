وطن الأخبار إقتصاد وأعمال

أسعار صرف العملات

11.06.2021 07:17 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار العملات اليوم الجمعة كما يأتي:

الدولار:3.24
الدينار:4.57
اليورو:3.95

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير