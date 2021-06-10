بريطانيا تواجه فيروسا نادرا ينتقل من الحيوان للإنسان

وطن: كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الخميس، أن بلاده "تتعامل مع مرض جدري القردة" الفيروسي، فيما أكدت مصادر صحية أن الخطر "منخفض للغاية".

ولم يذكر وزير الصحة أي تفاصيل عن مكان وجود الحالات أو عددها، حسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية بشأن المرض النادر.

وكشفت الصحيفة وفق مصادرها، أنه جرى تسجيل حالتين حتى الآن في شمال ويلز، مضيفة أن "الحالة الأولى أصيبت بالفيروس في الخارج، قبل نقله إلى شخص آخر في نفس المنزل".

ونقل المصابان إلى أحد مستشفيات إنجلترا، ويخضعان للمراقبة من قبل السلطات الصحية.

وقال مستشار في الصحة العامة في ويلز ريتشارد فيرث، إن "الحالات المؤكدة من جدري القردة هي حدث نادر في المملكة المتحدة، والخطر على عامة الناس منخفض للغاية".

أضاف: "اتبعنا البروتوكولات الصحية المعروفة وحددنا جميع المخالطين، وتم اتخاذ الإجراءات لتقليل احتمالية انتشار العدوى".

وجدري القردة مرض فيروسي حيواني المنشأ، حيث يُنقل الطفيل من الحيوان إلى الإنسان، وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يسببها مرضى الجدري، لكنها أقل شدة.

ورغم أن الجدري قد قضي عليه في عام 1980، إلا أن جدري القردة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء العالم، خاصة إفريقيا.