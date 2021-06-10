واشنطن: لا أضرار بهجمات قاعدتي بلد وفيكتوريا في العراق

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم الخميس إنه لم تقع أضرار جسيمة ولا إصابات جراء هجمات صاروخية الأربعاء على مواقع بالعاصمة العراقية بغداد يتمركز بها متعاقدون أميركيون.

وأضاف المتحدث أن عددا صغيرا من الأفراد تلقوا العلاج من استنشاق دخان بعد الهجمات.

واستهدفت طائرات مسيرة، الأربعاء، قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي. ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

يأتي القصف بالتزامن مع استهداف صاروخي على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.