صعود أسعار الذهب بعد بيانات التضخم الأمريكية

وطن: صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1893.75 دولارا للأوقية (الأونصة) وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ الرابع من يونيو عند 1869.46 دولارا.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات مزيدا من الارتفاع في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في مايو أيار، إذ أدى استمرار التعافي الاقتصادي من الجائحة إلى زيادة الطلب المحلي. كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 15 شهرا.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "أهم ما يمكن استقاؤه (من بيانات التضخم) هي أن هذه السوق تؤمن بقوة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يغير موقفه في أي وقت قريب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2762.56 دولارا، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1145.23 دولارا.

وتقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.88 دولارا للأوقية.