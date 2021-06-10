الأردن يدين اعتداءات شرطة الاحتلال على المقدسيين في باب العامود

وطن: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اعتداءات شرطة الاحتلال ضد المقدسيين في باب العامود في القدس المحتلة مساء اليوم الخميس، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

كما حذرت الوزارة من تبعات الخطوات الاستفزازية التي تؤدي إلى التصعيد والتوتر والعنف ومن مغبّة ما يسمى "مسيرة العلم" الاستفزازية التي يخطط المتطرفون لتنظيمها يوم الثلاثاء المقبل في البلدة القديمة.

وطالب الناطق الرسمي السفير ضيف الله الفايز سلطات الاحتلال وقف الاعتداءات والخطوات الاستفزازية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.