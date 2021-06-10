حماس: الصواعق ستنفجر في وجه الاحتلال ما لم يكبح تطرف المستوطنين ولن ننتظر طويلا لتلكؤ الاحتلال في تنفيذ التزاماته

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ان الصواعق سوف تنفجر في وجه الاحتلال اذا لم يكبح جماح مستوطنيه تجاه مقدسات الشعب الفلسطيني، مضيفاً " لن نتوقف عن حمايتها".

وتابع الحية " ان حماس لن تنتظر طويلًا لتلكؤ الاحتلال في تنفيذ التزاماته، وصبرها قد ينفد في أي وقت".

ووجه الحية حديثه للمقدسيين قائلا "إن القدس أمانة عندكم، ولا بد أن يرى الاحتلال ثورتكم من أجل القدس"، مضيفا الأحداث التي تجري في القدس وضواحيها، هي صواعق تفجير وعلى الاحتلال أن يدرك أنه آن أن يدفع ثمن جرائمه.