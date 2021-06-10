القسام: المقاومة تتابع ما يجري في القدس ونحذر من المساس بالأقصى

وطن: قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة في تغريدة مساء اليوم الخميس ان كتائب القسام وقيادة المقاومة تتابع عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية وعدوانية من المغتصبين وزعمائهم.

وحذر أبو عبيدة من مغبة المساس بالأقصى، مرسلا التحية الى "المرابطين الأحرار في القدس على تصديهم ومقاومتهم لتدنيس الأقصى والعدوان عليه."

وكان عضو الكنيست اليميني بن غفير قد حاول عصر اليوم اقتحام المسجد الاقصى من حهة باب العامود حيث تصدى له الشبان، قبل ان يغادر المكان.