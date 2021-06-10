غنيم: التحديات كبيرة وهدفنا استدامة عمل المرافق المائية

وطن: أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم إن الأولويات منصبة حاليًا على ضمان استمرارية وتشغيل المرافق المائية والنهوض بقطاع الصرف الصحي، موضحاً أن جهوداً حثيثة تبذل مع الجهات الداعمة والممولة لتحقيق هذا الهدف.

وقال م. غنيم، خلال زيارته إلى محطة معالجة المياه العادمة المركزية شرق خانيونس، إن هذا التوجه مبني على الأهمية الحيوية لمرافق المياه والصرف الصحي التي أقيمت لتقديم حلول جذرية تساهم في توفير الخدمة وتحسين حياة المواطنين.

واضاف م.غنيم ان محطة معالجة المياه العادمة في خانيونس، قد تم إعادة تشغيلها مؤخراً بعد توقف إثر الاستهداف الإسرائيلي، الذي أصاب الخطوط الناقلة من محطة "الوفية" في مدينة خانيونس إلى المحطة، وذلك بعد قيام الطواقم الفنية بإصلاح الأضرار التي تعرضت لها لاحقاً.

مؤكدا أن عمليات الإصلاح العاجلة تمكنت من إعادة المحطة إلى العمل تدريجياً خلال الأسبوعين الماضيين، لترجع إلى طاقتها الإنتاجية الحالية والتي تقدر بنحو 13 كوب يومياً، وتخدم أكثر من 250 ألف نسمة في مدينة خانيونس.

مشيرا الى ان استهداف هذه المحطة أدى إلى عودة تدفق المياه العادمة إلى البحر دون معالجة، وهو ما رفع نسبة التلوث على البحر خلال الأسابيع الماضية، بعد نجاح برامج سلطة المياه وشركائها المحليين والدوليين على الاقتراب من تحقيق الهدف بتنظيف البحر من التلوث والحفاظ عليه.

وتضمنت جولة الوزير غنيم زيارة تفقدية لعبسان في المنطقة الشرقية و حي الأمل غرب مدينة خانيونس للاطلاع على الأضرار التي طالت البنية التحتية وبعض المرافق المائية الناتجة عن القصف الإسرائيلي والذي كان له أثر مباشر وغير مباشرة على قطاع المياه