حاضنة أعمال Intersect تطلق مشروع Blueprint360 الأول من نوعه في فلسطين بالشراكة مع الخبير حسن قاسم

وطن: أطلقت حاضنة ومسرعة أعمال إنترسيكت Intersect Innovation Hub وحسن قاسم خبير الابتكار واستراتيجيات الأعمال أول مشروع من نوعه في فلسطين تحت عنوان Blueprint360، وهو مشروع استراتيجي يهدف لتطوير قطاع الريادة الفلسطيني خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال مجموعة من البرامج والمنتجات المبتكرة والتي تم تصميمها من قبل خبير الأعمال حسن قاسم وحاضنة إنترسيكت.

ويجري إطلاق وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بدعم من مجموعة بنك فلسطين، حيث سينتج عنها مجموعة من المنتجات المبتكرة الجديدة، التي ستشكل نقلة نوعية في طرق توجيه الرياديين والممكنين في هذا المجال.

ويهدف المشروع الى وضع خارطة طريق تفاعلية لتنظيم أعمال ونشاطات ريادة الأعمال في فلسطين، لتخدم أيضاً حاضنا ومسرعات الأعمال والرياديين الشباب ومساعدتهم للوصول الى عناوين الأنظمة التي يمكنها مساعدتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية، مركزين على تعزيز دور الشباب في التكنولوجيا المالية، وتطوير خارطة ومنصة تمكنهم من الولوج الى الريادة من أقصر الطرق.

من ناحية أخرى، فقد تم التوقيع على الشراكة الاستراتيجية ما بين Intersect Innovation Hub و حسن قاسم لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (Blueprint360) والإتفاق على متابعة تنفيذ المراحل اللاحقة من المشروع تباعاً. ويأتي تنفيذ وعقد هذه الشراكة، إنطلاقاً من الاهتمام المشترك من قبل الطرفين لدعم وتطوير القطاع الريادي الفلسطيني. وذلك من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع الداعمة لهذا القطاع بطرق مبتكرة وحديثة، بالاضافة لتوجه الطرفين ليكون لهما دور فاعل في نقل قطاع الريادة الفلسطيني الى مصاف الدولة المتقدمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية.

يذكر بأن حاضنة إنترسيكت Intersect هي مسرعة أعمال أنشأت لخدمة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج. وتتخصص في تعزيز دور الشباب الفلسطيني وتبني أفكاره الخلاقة، ورفد الشركات الناشئة بالأدوات اللازمة لمساعدتها على النجاح، والتركيز على تطوير الأفكار الريادية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والابداع الرقمي والريادة المجتمعية، لخلق جيل يدرك العلم وينافس العالم المتقدم في كل المجالات.

ومن الجدير ذكره بأن حسن قاسم هو أحد الخبراء الشباب الذي تدعمهم حاضنة انترسيكت لتنفيذ مشروع Blueprint360 ايماناً منها بدور الشباب الفلسطيني وامكانياته لخلق فلسطين جديدة تنافس العالم، لا تواكبه فحسب.