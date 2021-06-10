جيش الاحتلال يعترف ان المقاومة حاولت اسقاط طائرة حربية في غزة

وطن: كشف سلاح الجو الإسرائيلي، بأن حركة حماس حاولت إسقاط طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض جو محمولًا على الكتف خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبثت القناة 12 العبرية فيلما مصورا عن سلاح جو الاحتلال قال فيه قائده عميكام نوركين ان مقاتلين من حماس اطلقوا في 18 ايار/مايو صاروخ أرض جو محمولًا على الكتف باتجاه طائرةٍ حربية كانت تُحلق فوق قطاع غزة.

واكد نوركين أن مطارات جيش الاحتلال العسكرية كانت في مرمى صواريخ حركة حماس خلال العدوان الأخير.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال العدوان استهدافها برشقات صاروخية قواعد سلاح الجو الإسرائيلي وأعلنت عن أسماء تلك القواعد وهي: تل نوف، حتسور، حتسيريم، نيفاتيم، بالماخيم، ورامون.