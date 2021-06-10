العالول: دم شهداء جنين يخط علينا واجبا باستكمال مسيرة النضال والمقاومة

وطن: أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أن دم شهداء جنين يخط علينا واجبا باستكمال مسيرة النضال والمقاومة.

وقال العالول، في بيان صحفي، وصل وطن: نحيي هذه الدماء الزكية التي خضبت ثرى جنين المقاومة والفداء والبطولة، دم الشهداء أدهم عليوي، وتيسير عيسة، أبناء الإستخبارات العسكرية، والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، ودم الشهيد جميل العموري الذي لبوا نداء الواجب، وتصدوا لقوات الاحتلال حفاظا على أبناء شعبنا، وأرضنا، وكرامتنا جميعا.

وأكد أن هذه العقيدة النضالية التي تربى عليها أبناء المؤسسة العسكرية الفلسطينية هي امتداد لنهج الفدائيين في عيلبون، والكرامة ومعارك بيروت، والانتفاضة الأولى، وانتفاضة الأقصى، وهي ذاتها العقيدة التي يتمسك بها أبناء أجهزتنا السيادية من اجل حرية الوطن وتحرير أرضنا من الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأضاف العالول: كلنا فخر بحالة الاشتباك اليومي، والمقاومة المتصاعدة لشعبنا، سواء ما تقوم به المؤسسة العسكرية والأمنية والشرطية من حماية سياج الوطن، وتوفير الأمن للمواطنين، أو من خلال البطولات التي يسطرها شعبنا في الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى، وجبل اصبيح، وجبل العرمة، وبيت دجن، والداخل المحتل الذي يتعرض ابنائه اليوم لهجمة عنصرية شرسة، من قبل حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل، وكل ساحات المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.

وقال العالول: طالما كان هناك احتلال، فالمقاومة هي حق وواجب، وطالما كان هناك اجتياح لبلداتنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، فمن حقنا أن ندافع عن أبناء شعبنا، وعن مقدساتنا المسيحية والاسلامية، وإن لم يقم العالم بما عليه لوقف جرائم الاحتلال اليومية، فمن حقنا أن نواجهه ونصعد من مقاومتنا له في كل الساحات.

واختتم العالول بيانه برسالة إلى أمهات الشهداء الثلاثة وابائهم، ولأسرهم جميعا، ولزملائهم في المؤسسة الأمنية، قائلا: "من حقكم اليوم أن تفخروا بابنائكم وأخوتكم وهم يلبون نداء فلسطين، بكم وبتضحيات أبنائكم نفخر ونطاول بشموخنا رؤؤس الجبال، طوبى لكم وأنتم اليوم تدفعون ثمن حرية الوطن بالدم والتضحية، أنتم صناع النصر وشركاء الصمود والثبات، وموعدنا جميعا لتحقيق حلم شهدائنا في ساحات القدس".