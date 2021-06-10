الاحتلال يرفض الالتماس الأسير الغضنفر أبو عطوان الخاص بإلغاء اعتقاله الإداري

وطن: قال نادي الأسير، إن محكمة الاحتلال العليا رفضت اليوم الخميس، الالتماس للأسير الغضنفر أبو عطوان الخاص بإلغاء اعتقاله الإداري.

وأضاف النادي في بيان له، ان محاكم الاحتلال وفي كافة قضايا الأسرى المضربين ضد اعتقالهم الإداري، شكلت ذراعا أساسيا في ترسيخ هذا الاعتقال، وابتكرت أدوات على مدار السنوات الماضية للتّنكيل بهم.

وحمل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أبو عطوان الذي يواصل إضرابه لليوم الـ37 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، وسط مواجهته لعمليات تنكيل ممنهجة ينفذها السجانون بحقه في "سجن عيادة الرملة" حيث يقبع.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن اعتداء السجانين على الأسير الغضنفر أبو عطوان، تصعيد خطير، الأمر الذي يضع مصيره وحياته في خطر مضاعف، لا سيما في ظل الوضع الصحي الصعب الذي يتفاقم مع استمرار الاحتلال باعتقاله، وتعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

ويعاني الأسير أبو عطوان من هزال وضعف وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد، ولا يكاد يقوى على الوقوف، إضافة إلى مشاكل في التنفس وآلام حادة في الرأس والكلى.

وأضاف فارس ان استمرار التنكيل بالأسير ابو عطوان وبرفاقه الأسرى المضربين، يتطلب تدخلا عاجلا لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحقهم وبحق كافة الأسرى والمعتقلين، وكذلك وضع حد للتصعيد الحاصل في سياسة الاعتقال الإداري، والتي دفعت الأسرى مؤخرا إلى الشروع في إضرابات فردية رفضا لها.

وكان مجموعة من السجانين قد نفذوا اعتداءات متتالية على الأسير ابو عطوان في زنازين سجن "ريمون" قبل نقله لاحقًا إلى سجن "أوهليكدار"، وفي سجن "الرملة" استأنف السجانون عملية الاعتداء بحقه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته، بالاعتداء عليه مجددًا بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يعاني منها حاليا.

وذكر نادي الأسير أن أربعة أسرى آخرين إلى جانب الأسير ابو عطوان يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، وهم: الأسير خضر عدنان الذي يواصل إضرابه لليوم الـ12 على التوالي في زنازين معتقل "الجلمة"، والأسيران عمرو الشامي (18 عاما)، ويوسف العامر اللذان يواصلان الإضراب لليوم الـ11 على التوالي في زنازين سجن "مجدو"، إضافة إلى الأسير جمال الطويل الذي أكدت عائلته أنه يواصل الإضراب لليوم الثامن في زنازين سجن "عوفر"، رفضا لاستمرار اعتقال ابنته بشرى الطويل إداريا.