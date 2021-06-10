اطلاق الشركة الفلسطينية الاردنية لتسويق المنتجات الزراعية

وطن: وقع في مقر وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الخميس، المحضر الاول للشركة الفلسطينية الاردنية لتسويق المنتجات الزراعية بحضور وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري والذي مثل الجانب الفلسطيني، ووزير الزراعة الاردني م. خالد الحنيفات والذي مثل الجانب الاردني.

واكد العطاري على التعاون الدائم مع الاردن وان هذا التوافق يمثل الرؤيا لدى البلدين، وثمن الدعم الملكي لكافة القضايا العربية والفلسطينية، مشيرا الى ان هذه الشركة هي اول شركة عربية متخصصة بالتسويق الزراعي وهذا يدعم التوسع على المستوى العربي كما اشار الى شفافية العمل ضمن كل مراحل عمل الشركة واكد ايضا انها ستشكل رافعة للقطاع الزراعي لكلا البلدين وخاصة صغار المزارعين .

من جهته اكد الحنيفات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإشهار الشركة على عمق العلاقات الاردنية الفلسطينية حيث تدعم هذه التوافقات والشراكات صمود الاهل في فلسطين وتترجم الرؤيا الملكية السامية في دفع سبل التواصل والشراكة مع الاشقاء الفلسطينيين وبين الحنيفات انه قد تم تجهيز كافة الاجراءات القانونية وتسجيل الشركة وفق الاطر الرسمية لدى البلدين الشقيقين وايداع رأس المال بواقع ١٨ مليون دولار بالمناصفة بين البلدين للشركة وتحديد شكل الهيكل القيادي للشركة وبين الحنيفات ان دور الشركة سيشمل الحفاظ على الاسواق الخارجية التقليدية وتعزيزها وفتح اسواق جديدة داخل وخارج الاقليم وتنظيم السوق المحلي ومعالجة التشوهات من خلال اليات تنافسية مناسبة مثل التعبئة والتدريج والتغليف ودراسة احتياجات السوق والعمل على الزراعات التعاقدية التي تتيح للصغار المزارعين التوجه نحو الزراعة المناسبة للتسويق وتنظم شكل التعامل مع السوق من قبل المزارع وتخفيف المخاطر التسويقية .

واشار الحنيفات ان الغاية من الشركة ليس تحقيق الربح للخزينة بل لصناعة حاضنة تسويق زراعية تشكل نجاح على الارض ليصار الى نقلها للقطاع الخاص وتكون نواه لانشاء عدد من الشركات المشابهة لاستيعاب الانتاج الزراعي الذي يحتاج الى عدد من الشركات التسويقية.

واضاف الحنيفات ان الشركة تتناغم مع محاور البناء للقطاع الزراعي ومحور التنمية الريفية من خلال ايجاد المسار التسويقي للمنتجات الريفية حتى يكون هناك ضمان لنجاح تلك المشاريع ونوه الحنيفات ان الحكومة تحملت من خلال هذه الشركة من وجود تسويق زراعية.