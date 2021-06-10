حزب الشعب ينعى شهداء جنين ويؤكد على وحدة شعبنا في مواجهة أي عدوان

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني، عناصر الأمن الشهداء الثلاث الذين ارتقوا خلال تصديهم البطولي لقوات الاحتلال عقب اقتحامها لمدينة جنين فجر اليوم، وهم: النقيب: تيسير محمود عثمان عيسة، والملازم أدهم ياسر عليوي، من مرتبات جهاز الاستخبارات والأسير المُحرّر جميل العموري.

وأكد حزب الشعب في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن معركة التصدي ومواجهة الاحتلال الصهيوني التي استبسل فيها الشهداء الثلاثة ورفاقهم في جنين، تؤكد مجدداَ أن شعبنا بكافة مكوناته يقف في خندق مقاومة الاحتلال من أجل إنهائه كلياَ، مشدداَ على ضرورة مجابهة أي عدوانَ كان للاحتلال وعصاباته في كل مكان وتحت أي ظرف.

وفيما أكد على الوفاء لكل تضحيات الشعب الفلسطيني، شدد الحزب على أهمية وحدة كل مكوناته ومؤسساته وفعالياته وتعزيز مقاومته للاحتلال، حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية.