صور | الاحتلال يعتدي بوحشية على معتصمين في القدس ضد تهجير عائلتين من سلوان

وطن: أجّلت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، النظر بقضية ترحيل عائلات من بلدة سلوان الى 8 يوليو المقبل.

وخلال انعقاد المحكمة، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين، واعتدت بوحشية على المتضامنين في اعتصام سلمي نظمها أهالي بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، أمام محكمة الاحتلال.

وقمعت قوات الاحتلال الاعتصام بوحشية واعتدت على المتضامنين والطواقم الصحفية ونواب عرب في الكنيست الإسرائيلية، بالتزامن مع اعتقال الشابين باسل الدويك وعادل السلوادي بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

يشار إلى أن الوقفة نظمت تضامنا مع عائلتي سالم غيث وجواد أبو ناب، حيث تنظر محكمة الاحتلال في قرار تهجيرهما من منزليهما، لصالح المستوطنين في حي بطن الهوى بسلوان.