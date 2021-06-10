"القاهرة عمان" يتبرع لمشفى فلسطين العسكري لاستقبال مصابي كورونا

وطن: أعلن بنك القاهرة عمان عن مساهمة مالية لصالح مستشفى فلسطين العسكري في محافظة بيت لحم، لمساعدته على استقبال مصابي فيروس كورونا.

وأفاد البنك، إنه قدم تبرعا ماليا لصالح المستشفى من أجل تجهيز أحد أقسامه لاستقبال مصابي جائحة كورونا في المجتمع المحلي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويأتي هذا التبرع الذي قدمه بنك القاهرة عمان ضمن مبادراته المحلية تطبيقا لمفهوم المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في مواجهة الوباء في فلسطين.

ويولي بنك القاهرة عمان اهتماما خاصا بدعم المؤسسات الصحية انطلاقاً من حرص البنك على دور المسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص على توطيد علاقاته مع مؤسسات المجتمع المحلي وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه، ويعتبر المسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من خطته الاستراتيجية التي تقع على عاتقه تجاه القطاعات التي هي بحاجة للدعم.