ورشة عمل لسلطة المياه حول مشروع حصر مصادر التلوث في حوض واد زومر

وطن: عقدت سلطة المياه الفلسطينية ورشة العمل الاولى لمشروع حصر مصادر التلوث في حوض واد زومر، وتحديد التدابير المثلى وخطة ادارة متكاملة للحد من التلوث لمياه الصرف الصحي العابرة للحدود" الممول من خلال برنامج التعازن الهولندي الفلسطيني بالشراكة مع معهد IHE الهولندي.

هدفت ورشة العمل الاولى الى وضع المشاركين من وزارات الصحة والزراعة والحكم المحلي وسلطة جودة البيئة وبلدية نابلس والبلديات والمجالس المحلية في المنطقة بأهداف المشروع ونشاطاته وخطة العمل والنتائج المتوقعة.

وقد قدمت سلطة المياه عرضا عن المشروع الذي يهدف الى وضع خطة وطنية لإدارة مياه الصرف الصحي في منطقة واد زومر وحمايته من التلوث من النفايات السائلة والصلبة بهدف الحد من مستوى التلوث لمياه الصرف الصحي العابرة للحدود والحد من الاقتطاعات الاسرائيلية من اموال الضرائب الفلسطينية بحجة معالجة مياه الصرف الصحي.

وقد قدمت وحدة الرقابة البيئية في بلدية نابلس عرضا عن تجربة البلدية في الرقابة على المنشآت الصناعية في بلدية نابلس والنجاحات التي حققتها في التعامل السليم والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي الصناعية والتي ساهمت في الحفاظ على فاعلية المعالجة البيولوجية في محطة نابلس الغربية.

وقد قام المعهد الهولندي عبر تقنية زوم بتقديم عرض عن آلية تطوير خطة تنظيف مجرى الواد من الملوثات وتحديد المؤشرات ومحاور العمل.

هذا وقد اكد المشاركون في مداخلاتهم على ضرورة تطبيق القوانين والانظمة لحماية مصادر المياه والبيئة من التلوث في المنطقة عبر تفعيل اجراءات الرقابة على المياه العادمة الصناعية والتخلص الآمن منها وتنسيق العمل بين كافة المؤسسات وايضا تعميم الخطة على كافة الاودية ومجاري المياه الطبيعية وتطبيق سياسة الملوث يدفع والاستفادة من تجربة بلدية نابلس في وحدة الرقابة البيئية ونقل التجربة الى مناطق اخرى.

وفي الختام اكدت سلطة المياه على عزمها عقد المزيد من ورش العمل بهذا الخصوص من بلورة خطة شاملة لحماية صادر المياه من التلوث والتخلص الآمن من المياه العادمة واعادة استخدام المياه المعالجة والتخفيف من كميات المياه العابرة للحدود.