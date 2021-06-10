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إقتصاد وأعمال
محدث: في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال .. 3 شهداء وإصابة حرجة في جنين
3000 مستوطن يقتحمون قبر يوسف في نابلس
الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها بـ 3 درجات
أسعار صرف العملات
مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
أصوات عربية حرة ... الكاتب الكويتي الموسوي لوطن : من اختار نهج التطبيع يسعى لإرضاء الأسياد في البيت الأبيض و"الكنيست الصهيوني"
ذوو الإعاقة يهددون بالعودة الى الشارع في حال عدم تطبيق نظام التأمين الصحي
باحث في الشأن الإسرائيلي لوطن: بينيت "رجل إسرائيل الكبرى" وهو أخطر على الفلسطينيين من نتنياهو
المتحدث باسم أهالي سلوان لوطن: 42 % من منازل سلوان مهددة بالهدم وطرد عائلاتها لتصفية وجودها في القدس
اللجنة الوبائية لوطن: تطعيم الفئات من سن 18 عاما فما فوق، والإسراع بالتطعيم يقللان من احتمالية ظهور طفرات كورونا جديدة
اتحاد لجان العمل الصحي لوطن: قرار الاحتلال بإغلاق مقر المؤسسة الرئيسي 6 اشهر جاء بعد عامين من الملاحقة وسنتابعه قانونياً
خلال برنامج " عدل " ... الهيئة المستقلة : مبادرة " ميثاق الشرف " جاءت لتعزز روح الوحدة الوطنية وعزل كل من يدعو إلى الفرقة والتحريض في القدس
بهدف إسكات صوت الحقيقة.. 122 جريمة ارتكبها الاحتلال خلال شهر أيار بحق الصحفيين!
موجز أخبار الساعة التاسعة من وطن
موجز أخبار الساعة الثامنة من وطن
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الرئاسة تدين التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد ضابطين وأسير محرر في جنين
الاحتلال يعتقل شابا من بيت تعمر شرق بيت لحم
المتهم بصفع ماكرون يمثل أمام القضاء الفرنسي
هيئة الأسرى: نقل الأسير عز الدين العطار من مجيدو الى زنازين سجن ايشل
أسعار صرف العملات
10.06.2021
07:11 AM
وطن
: جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يأتي:
الدولار:3.24
الدينار:4.57
اليورو:3.94
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