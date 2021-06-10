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أسعار صرف العملات

10.06.2021 07:11 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يأتي:

الدولار:3.24
الدينار:4.57
اليورو:3.94

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