في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال .. شهيدان من الاستخبارات العسكرية في جنين

وطن: أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الخميس عن استشهاد شابين برصاص عناصر من الوحدة الخاصة في جيش الاحتلال في مدينة جنين، بينما أصيب شاب ثالث بجروح خطيرة أدخل على إثرها لغرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وقالت مصادر محلية ان الشهيدين من جهاز الاستخبارات العسكرية، في حين اعلنت الصحة ان الشهيدين هما ادهم ياسر توفيق عليوي ٢٣ عاماً، وتيسير محمود عثمان عيسة ٣٣ عاماً

واوضحت المصادر المحلية ان اشتباكا مسلحا وقع فجر اليوم امام مقر الاستخبارات العسكرية، ما ادى الى استشهاد شابين واصابة ثالث بجروح خطيرة، قبل ان تنسحب قوات الاحتلال من المدينة.

وحسب التفاصيل الاولى لما جرى في جنين قالت مصادر محلية ان عناصر الوحدة الخاصة تخفوا ودخلوا في مركبة خاصة الى مدينة جنين لاعتقال من تقول انهم مطلوبين لدى الاحتلال، وعند مرورها من شارع الناصرة وهو احد مداخل جنين، قام العناصر بفتح النار على عناصر الاستخبارات العسكرية حيث مقرهم هناك، لافتة المصادر الى انه جرى اعتقال شابين خلال الاقتحام.

واوضحت المصادر ان جيش الاحتلال الذي اقتحم المدينة عقب اقتحام القوات الاخاصة، قام بسحب احدى السيارات المدنية، لم تعرف هوية صاحبها،اثناء انسحابه منها.