هيئة الأسرى: نقل الأسير عز الدين العطار من مجيدو الى زنازين سجن ايشل

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الموجه العام لأسرى حركة "فتح" في سجن مجيدو الأسير عز الدين العطار، من سجن مجيدو الى زنازين العزل الانفرادي بسجن ايشل.

وأكدت الهيئة، أن عملية النقل جاءت بعد عملية الاقتحام التي نفذتها القوات القمعية الإسرائيلية لقسم رقم 7 في سجن مجيدو واعتدت على الأسرى بالضرب والتنكيل ورشهم بالغاز واصابة 3 منهم بالرصاص المطاطي.

وبينت الهيئة، أن الأسير العطار (40 عاما) من مدينة طولكرم، معتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاما، وقد رزق بتوأم عن طريق النطف المهربة في العام 2019.