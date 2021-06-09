قاعدة تضم أمريكيين بالعراق تتعرض لقصف بصواريخ كاتيوشا

وطن: أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين إلى قصف صاروخي.

وقال موقع "السومرية نيوز" نقلا عن مصدر أمني إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت، قبل قليل، لقصف بثلاثة صواريخ"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن قاعدة بلد الجوية تعرضت لقصف "بخمسة صواريخ من نوع كاتيوشا".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني لم تذكر اسمه أن "ثلاثة صواريخ سقطت خارج القاعدة" في قرية قريبة، فيما سقط اثنان "بالقرب من مقر الشركة الأمريكية المختصة بصيانة الطائرات" تضمها القاعدة، ولم تسجل أي إصابات أو أضرار.

ولاحقا أعلنت خلية الإعلام الأمني (رسمية)، عدم تسجيل خسائر بسقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية.

وقالت الخلية في بيان، إن "ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مساء اليوم الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".