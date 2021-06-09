نقابة أصحاب حضانات الأطفال تعلن تعليق عمل جميع الحضانات الخميس

وطن: أعلنت نقابة أصحاب حضانات الأطفال في فلسطين عن تعليق دوام جميع حضانات الوطن الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية انتهاء الدوام، وأنها سوف تعتذر عن تقديم أي خدمة كانت وتطالب أولياء الأمور الالتزام بأخذ أطفالهم بالوقت المحدد.

وقالت النقابة في بيان لها إنها تستنكر وتشجب ما اسمتها " الهجمة الشرسة على حضاناتنا وعاملاتها والأمهات العاملات حيث هن أمهات لاطفال ويعرفون معنى الأمومة والطفل".

وقالت النقابة في بيان لها " ان تلك الهجمة أثرت سلبا على عمل الحضانات بالكامل وأساءت إليها بشكل مقصود وجارح على مواقع التواصل الاجتماعي،واستغلت واستخدمت لغايات ليست بمكانها ولا ندري من خلفها".

وتابعت "نحن في نقابة أصحاب الحضانات في فلسطين لم ولن نبرر أي خطأ داخل أي حضانة كانت باي مكان ولكن لا يستحق هذا القطاع هذه الهجمة، ورسم هذه الصورة البشعة عنه وان ننسى ما تقدمه الحضانات وما زالت تقدم للأطفال من عناية واهتمام ورعاية وتعليم وان تزيل سلبية واحدة العديد من إيجابيات الحضانة".

وهاجمت النقابة الصحفيين قائلة ان "العديد من الصحفيين ومواقع التواصل الاجتماعي هاجمونا وللأسف دون معرفة الحقائق وتعاملوا بالنسخ واللصق ومن هنا نطالب نقابة الصحفيين ممثلة بنقيبها الوقوف عند مسؤولياتها وعدم السماح بتداول أي خبر كما هو قبل البت فيه والتأكد منه من الجهات الرسمية، وان مشاعر وشؤون الناس ليست سبق صحفي ونذكر بأخلاقيات المهنة".