مصطفى البرغوثي لوطن: تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة الى موعد غير محدد

وطن:أبلغت المخابراتُ المصريةُ، مساء الأربعاء، الفصائل تأجيل جلسة الحوار الوطني الفلسطيني إلى موعد آخر، لم تحدّده.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي لوطن ان اجتماع الفصائل في القاهرة قد تم تأجيله.

ولفت البرغوثي ان مصر أبلغت الفصائل ان الاجتماع الذي كان منوي عقده يومي السبت والأحد في القاهرة قد جرى تأجيله الى اشعار اخر دون توضيح خلفيات ذلك القرار.

وكان من المقرر ان تعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعا في القاهرة يومي السبت والأحد المقبلين لمناقشة العديد من الملفات والقضايا الداخلية.