العفو الدولية تدعو سلطات الاحتلال للتراجع عن اغلاق مؤسسة لجان العمل الصحي

وطن: أكدت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الأربعاء، أن إغلاق "إسرائيل" مؤسسة لجان العمل الصحي له تداعيات كارثية على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين.

وشددت العفو الدولية، أنه على "إسرائيل" الالتزام الواضح بحماية حقوق الفلسطينيين باعتبارها قوة محتلة وفقًا للقانون الدولي.

وأشارت إلى أنه على سلطات الاحتلال التراجع فورا عن قرار إغلاق مؤسسة لجان العمل الصحي.

ولفتت العفو الدولية إلى أنه على سلطات الاحتلال إنهاء تمييزها الممنهج ضد الفلسطينيين وقمعها المنظم لهم.