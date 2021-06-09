المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يدعو الى مقاطعة وكالة الأنباء الفرنسية

وطن: استنكر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص قيام وكالة الأنباء الفرنسية بفصل مراسلها ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

واكد المجلس في بيان له ان هذا الاجراء يظهر انحياز الوكالة الواضح لإسرائيل وسياساتها العدوانية والاستيطانية فوق الأراضي الفلسطينية، مقابل تجاهل معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال و والذين يسعون الى نيل حقوقهم .

ودعا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني الوكالة الى مراجعة قرارها الذي لا ينسجم مع القيم التي تقوم عليها الدولة الفرنسية من حرية التعبير والديمقراطية واحترام الآخر.

وطالب المجلس مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بإدانة هذا العمل الصادر عن وكالة إخبارية مرموقة، كما دعا كافة المؤسسات المحلية الى مقاطعة وكالة الأنباء الفرنسية حتى تعود عن قرارها.