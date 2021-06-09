سوريا ترفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بخصوص الجولان السوري المحتل

وطن: أكد مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "دمشق ترفض بشكل مطلق تصريحات وزير الخارجية الأميركي بخصوص الجولان السوري المحتل".

وقال إن تصريحات أنتوني بلينكن "تأتي في سياق الدعم الأميركي المتواصل للكيان الإسرائيلي المحتل وعدوانه المستمر".

وأضاف المصدر أن "الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهذا ما أكدت عليه الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل للجولان"، لافتاً إلى أن "قرار إدارة ترامب بالاعتراف بهذا الضم ما هو إلا مؤشر إضافي على انتهاك واشنطن السافر للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها".

المصدر السوري أكد أيضاً أن "كفاح سوريا لاستعادة أراضيها المحتلة في الجولان بكل السبل المتاحة حق مشروع"، مشدداً على أنه "لن يستطيع المسؤولون الأميركيون المس بهذا الحق".

وقالت الولايات المتحدة إن سيطرة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتلّ يجب أن تستمرّ ما دامت سوريا تمثّل تهديداً لـ"إسرائيل".

وفي معرض ردّه على سؤال عمّا إذا كانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تعترف بسيادة "إسرائيل" على الجولان المحتل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "إسرائيل" تسيطر على الجولان عملياً، بصرف النظر عن الموقف القانوني.

وأضاف بلينكن: "أعتقد أن ذلك يحتاج إلى أن يظل الوضع كما هو إلاّ إذا لم تعد سوريا تمثّل تهديداً لإسرائيل، وأعتقد أننا لم نصل إلى ذلك بعدُ".

واللاّفت أن بلينكن رفض في شباط/فبراير الماضي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.